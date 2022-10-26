Лечение омолаживающими препаратами таит в себе определенную опасность | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 17:37 Лечение омолаживающими препаратами таит в себе определенную опасность Калифорнийские ученые: избавление от всех отработанных клеток чревато онкологией

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Специалисты из Калифорнийского университета узнали, что антивозрастные препараты, очищающие от стареющих клеток, могут дать опасные побочные эффекты. Об этом сообщило РИА «Новости».

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«Политика Сегодня» написала, что омолаживающие препараты (сенолитики) убивают так называемые клетки-зомби. Если от них вовремя не избавиться, то они ускоряют процесс старения. При этом избавление от всех отработанных клеток чревато серьезными последствиями, в частности развитием онкологии. Отмечается, что организм может потерять способность формировать барьер, который препятствует проникновению химических веществ и чужеродных клеток.