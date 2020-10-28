Лечащимся от COVID-19 дома будут бесплатно выдавать лекарства

Лекарства решили сделать более доступными для пациентов с COVID-19. Теперь при лечении на дому россиянам будут предоставлять препараты бесплатно. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Президент отметил, что предложения по лекарствам разработало правительство. Инициатива связана с тем, что многие инфицированные могли бы лечиться дома, но вставал вопрос о доступности препаратов.

«Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом предоставилась бы возможность для этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», — заявил Путин во время совещания с членами Кабмина.

Он добавил, что для обеспечения заболевших лекарствами запланировали выделить более пяти миллиардов рублей. Президент призвал не затягивать с решением, так как согласования практически завершены.

«Будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — заключил Путин.

Всего в России зафиксировали 1 563 976 случаев инфицирования. Вылечился и выписался из больниц уже 1 171 301 пациент. Не смогли справиться с заражением и скончались 26 935 человек, пишет газета «Известия».