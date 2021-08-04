Лавров заявил, что в ЕМА отметили качество вакцины «Спутник V»

У Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) нет претензий к качеству вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передала «Газета.ru» со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства.

«В настоящее время вакцина „Спутник V“ проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. В апреле–мае еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях „Спутника V“, а также производственные площадки», — отметил политик.

Глава МИД РФ заявил, что иностранные коллеги постоянно взаимодействуют с представителями Минздрава и Минпромторга России. По его словам, претензий у Европейской организации к вакцине нет.