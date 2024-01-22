Здоровье 22 января 2024, 12:35 Lancet: прием статинов снижает риск деменции на 20%

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Прием статинов — лекарств, снижающих уровень холестерина в крови, — снижает риск деменции на 20% и болезни Альцгеймера на 28% у пациентов с сердечной недостаточностью. Об этом сообщил сайт The Lancet Regional Health.

Ученые проанализировали данные более чем 100 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью из Гонконга. Среди принимающих статины распространенность деменции составила 7,3%, а среди тех, кто не принимал их, — 11%.

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Новое исследование подтверждает информацию о снижении риска деменции благодаря приему статинов, уточняя, что это касается и пациентов с болезнями сердца, сообщили «Известия».