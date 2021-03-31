«Лайт» или V? Названы различия двух версий «Спутника»

У вакцины «Спутник V» появилась облегченная версия. Центр Гамалеи подал документы на регистрацию нового препарата «Спутник-Лайт», теперь его ждет проверка от экспертов Минздрава. В чем отличие облегченной версии от основной и кому она показана, разбирался корреспондент «360».

Главная особенность облегченного «Спутника» — вакцина вводится однократно. И «Лайт» — это на самом деле первый компонент «Спутника Ви».

«Спутник Лайт» — это в точности первая прививка «Спутника». «Спутник V» состоит из двух уколов, это два разных препарата. В этом, кстати, фишка «Спутника». Поэтому он оказался настолько эффективнее препарата от Астра Зенека, где уколов тоже два, но это оказалось неправильным», — отметил ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

Препарат «Спутник Лайт» тоже векторный, тоже содержит вирус, лишенный гена размножения и также должен «обучать» иммунную систему распознавать в организме и обезвреживать «корону».

Стоит отметить, что облегченная версия по эффективности все-таки будет немного уступать. Если у главного «Спутника» она выше 90 процентов, то у лайт-версии — до 85. И самое весомое — длительность эффекта. Если Ви-вакцина обещает защищать до 2-х лет, то ее «младший брат» в этом деле послабее — и хватит его на 4-5 месяцев.

Но вот в чем «Лайт» однозначно не уступает «V», по данным ученых, так это в способности защищать от осложнений при коронавирусе. Ведь не так страшен ковид, как его последствия. Один укол или два — неважно, при заболевании коронавирус пройдет как обычное ОРВИ. Как говорят врачи, для переболевших мини-спутник — именно то, что нужно. Его для защиты перенесшего коронавирус вполне достаточно.

«У переболевших людей, даже после снижения уровня антител ниже плинтуса, достаточно одного укола вакцины, чтобы вызвать полную иммунную защиту, потому что мы уже сталкивались с этим вирусом, мы его помним, поэтому достаточно одного укола», — сказал ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев.

И еще один плюс — цена. «Лайт», естественно, будет дешевле, нежели двухкомпонентный «Ви». А это уже ставка на экспорт — например, предложение будет актуально для тех стран, которым полная вакцина покажется слишком дорогой.

Теперь дело — за регистрацией препарата. Когда «Спутник Лайт» выйдет в массовое производство, пока не сообщают, но у мира науки прогнозы весьма оптимистичные.