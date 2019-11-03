Квашеную капусту назвали более полезной для иммунитета, чем апельсины
Квашеная капуста — кладезь витамина С. Его в этом продукте в 10 раз больше, чем в апельсинах. Ферментированная капуста поможет укрепить иммунитет в межсезонье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на диетолога.
Как рассказала агентству врач персонифицированной медицины и диетолог Маргарита Королева, капуста укрепляет иммунитет через пищеварительную систему — этот продукт натуральный пробиотик, который поддерживает работу кишечника.
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Собеседница также рекомендовала с наступлением холодов есть морковь, брокколи, шпинат, болгарский перец, лук, сельдерей, хрен и чеснок. Последний — это природный антибиотик, который обладает противовирусным и антибактериальным действием.
Также диетолог посоветовала хотя бы на время разгула вирусов отказаться от калорийной и жирной пищи, которая может ослабить иммунитет. Организму нужно слишком много энергии, чтобы справиться с последствиями переедания.