Квашеную капусту назвали более полезной для иммунитета, чем апельсины

Как рассказала агентству врач персонифицированной медицины и диетолог Маргарита Королева, капуста укрепляет иммунитет через пищеварительную систему — этот продукт натуральный пробиотик, который поддерживает работу кишечника.

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Собеседница также рекомендовала с наступлением холодов есть морковь, брокколи, шпинат, болгарский перец, лук, сельдерей, хрен и чеснок. Последний — это природный антибиотик, который обладает противовирусным и антибактериальным действием.

Также диетолог посоветовала хотя бы на время разгула вирусов отказаться от калорийной и жирной пищи, которая может ослабить иммунитет. Организму нужно слишком много энергии, чтобы справиться с последствиями переедания.