«Кварцевые лампы открытого и закрытого типов эффективно уничтожают коронавирус и другие вирусы и бактерии в воздухе помещений, а лампы открытого типа — еще и на различных поверхностях», — говорится в сообщении.

При этом ведомство напоминает о том, как важно соблюдать правила безопасности.

Если вы решили установить кварцевую лампу у себя дома, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Специалисты рекомендуют перед включением прибора вывести из помещения всех животных и людей, вынести комнатные растения. Включать лампу нужно в специальных очках.

При работающем приборе лучше не находиться в комнате. Время обработки ультрафиолетом, как правило, не должно превышать 30 минут. После этого устройство нужно выключить и дать ему остыть. Еще эксперты рекомендуют после кварцевания проветривать комнату.

Если соблюдать все эти правила, кварцевые лампы не принесут вам вреда.

Ранее в одной из московских школ первоклассники получили ожоги глаз из-за не выключенной кварцевой лампы. Следователи возбудили дело, а директор школы уволился.