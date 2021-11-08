Россиянам рассказали, как не заразиться в одной квартире с больным COVID-19

Россиянам рассказали о главных мерах профилактики, если в квартире на самоизоляции находится родственник с COVID-19. Чтобы при этом не заразиться, нужно обязательно изолировать больного в отдельное помещение. Советы по защите от вируса дал врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

Медик отметил в беседе с Life, что родственникам обязательно соблюдать меры индивидуальной защиты. В комнату, куда изолировали зараженного, нужно заходить только в респираторе и желательно в защитном костюме. После посещения заболевшего все вещи нужно снять и продезинфицировать.

«В первую очередь это респиратор, достаточного класса защиты FFP2-FFP3, маска вас не защитит. Но больному нужно находиться в маске», — заявил Дубинин.

Контактов с больным в одной квартире избежать не удастся: придется вместе посещать уборную и кухню. Важно помнить о проветривании помещений. Уборку лучше всего начинать с контактных поверхностей. Это ручки дверей, поверхности столов. Санузел нужно ежедневно отмывать и дезинфицировать полностью.

При уборке недостаточно обычной бытовой химии. Роспотребнадзор опубликовал список средств, которые подойдут для борьбы с коронавирусом. В основном, это четвертичные аммониевые соединения.

Ранее в ведомстве посоветовали всем, кто переболел COVID-19, петь русские народные песни. Открытая манера звука при таком пении хорошо восстанавливает дыхание и помогают делать глубокие вдохи.