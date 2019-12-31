Кузбасские врачи удалили тромб из сердца новорожденного

Кардиохирурги удалили у новорожденного из Новокузнецка тромб в левом предсердии. Он угрожал жизни младенца. Операцию провели за счет бюджета.

«Кузбасские кардиохирурги накануне Нового года спасли жизнь новорожденному новокузнечанину. Жизненно необходимая операция проведена сверх установленных федеральных квот, за счет областного бюджета», — рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Через две недели после рождения у малыша диагностировали нарушение свертываемости крови. Из-за этого в ушке левого предсердия образовался тромб. Это редкое и опасное состояние у новорожденных, которое требует неотложной медицинской помощи. Как отметили в администрации региона, после лекарственной подготовки к операции ребенка привезли в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь малышу и сделали операцию. Ее выполнили главный областной специалист по сердечно-сосудистой хирургии Иван Халивопуло и Ильмир Шабаев.

Операция прошла успешно. Жизни ребенка больше ничего не угрожает, отметил и. о. главного врача НИИ КПССЗ Станислав Евтушенко. Ребенка уже выписали домой.