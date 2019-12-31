Кузбасские врачи удалили тромб из сердца новорожденного
«Кузбасские кардиохирурги накануне Нового года спасли жизнь новорожденному новокузнечанину. Жизненно необходимая операция проведена сверх установленных федеральных квот, за счет областного бюджета», — рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области. Сообщение процитировало РИА «Новости».
Через две недели после рождения у малыша диагностировали нарушение свертываемости крови. Из-за этого в ушке левого предсердия образовался тромб. Это редкое и опасное состояние у новорожденных, которое требует неотложной медицинской помощи. Как отметили в администрации региона, после лекарственной подготовки к операции ребенка привезли в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь малышу и сделали операцию. Ее выполнили главный областной специалист по сердечно-сосудистой хирургии Иван Халивопуло и Ильмир Шабаев.
Операция прошла успешно. Жизни ребенка больше ничего не угрожает, отметил и. о. главного врача НИИ КПССЗ Станислав Евтушенко. Ребенка уже выписали домой.