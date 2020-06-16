Москвичка проглотила зубную щетку, проталкивая кусок колбасы

В Боткинской больнице приняли необычную пациентку. Москвичка проглотила зубную щетку, когда пыталась ею протолкнуть застрявший в горле кусок колбасы.

Врачам пришлось вытаскивать «инородное тело, застрявшее в верхних отделах желудочно-кишечного тракта». Девушка после часовой операции рассказала врачам, что дома за ужином подавилась колбасой. Чтобы ее протолкнуть, москвичка пошла в ванну и взяла щетку. В самый неудобный момент она вдохнула и проглотила колбасу вместе со щеткой.

«По словам разговаривавших с ней врачей в приемном отделении, пациентка сразу выскочила из ванной и позвала на помощь. Родители вызвали скорую помощь, и так девушка оказалась в больнице», — сказано на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Пациентка процедуру спасения перенесла довольно терпеливо — слушала медиков и выполняла все рекомендации. Для извлечения щетки врачам пришлось сделать специальную петлю и эндоскопом аккуратно вытащить предмет.