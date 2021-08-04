Более четверти населения Иванской области прошли полный курс вакцинации

Уже 214 806 человек (21,76% населения) привились двумя компонентами вакцины в Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград».

На данный момент в области от коронавируса лечатся 1247 человек. В «красной зоне» пребывает 750 человек. Эти пациенты нуждаются в кислородной поддержке. 53 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент свободными остаются 287 коек.

За последние сутки специалисты сделали 2642 теста на коронавирус. Медики наблюдает за состоянием 9194 жителей области с разными сроками окончания карантина.