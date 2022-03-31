Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что полезные свойства куркумы помогают предотвратить развитие рака. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

Диетолог отметил, что целебные свойства этого продукта были доказаны даже учеными. Их исследование подтвердило, что человек, употребляющий в пищу куркуму, имеет меньшую предрасположенность к раку.

«Стали показывать эффекты куркумина уже непосредственно в лабораториях и находили прямые эффекты, что куркумин возвращает опухолевой клетке чувствительность, после чего она сама себя убивает», — процитировало РИА ФАН слова Гинзбурга.

Куркума снижает риск возникновения рака толстой и прямой кишки, рака предстательной железы, а также рака молочных желез.

Ранее Диетолог Гинзбург рассказал о двух неочевидных признаках развития диабета. Он отметил, что риску диабета подвергаются люди, имеющие плохую наследственность либо избыточную массу тела.