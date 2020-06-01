Курящих и пьющих предложили отнести к новой группе риска по коронавирусу

Коронавирус угрожает людям, подверженным вредным привычкам. В новую группу риска по этому заболеванию включили курящих и пьющих. Сигареты и алкоголь только отрицательно сказываются на иммунитете.

Профессор МГМУ имени И. М. Сеченова и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в интервью «Парламентской газете» высказал свое мнение на публикацию Роспотребнадзора об употреблении крепкого алкоголя во время пандемии коронавирусной инфекции.

В надзорном органе подчеркнули, что такая «профилактика» не убьет возбудителя COVID-19, а только приведет к негативным последствиям для организма. В том числе понизит его иммунитет. Демин поддержал позицию Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что нет подтверждений о защитной роли алкоголя. Спиртные напитки, как доподлинно известно, лишь «отгягощают» ситуацию. Аналогичной позиции в ВОЗ придерживаются и насчет табака.

У всех органов и функций человеческого организма, по словам профессора, есть так называемый запас прочности. Курящие люди исчерпали имеющиеся резервы еще «до встречи с инфекцией».

«Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», — заметил Демин.

Он подверг критике представителей бизнеса, решивших в начале эпидемии COVID-19 рекламировать сигареты и алкоголь. Их представляли как «некое спасение» и вероятную защиту от инфекции. Однако спиртное, например, поражает иммунную систему, вредит легким и приводит к нарушениям работы печени.

В России, по последним данным, подтвердили 405 843 случая COVID-19. Выздоровели уже 171 883 человека, скончались 4693 пациентов.