Эксперты рассказали, почему жители Петербурга стали больше курить в пандемию

В период пандемии многие петербуржцы стали гораздо больше курить. В чем заключаются причины такого явления, рассказали «Невские новости».

Психолог в области системной терапии зависимостей, основатель проекта по отказу от курения «Некурим.рф» Сергей Князев отметил, что существует несколько причин повышенного спроса на табачную продукцию в период пандемии. По его мнению, сильно сказываются стресс и неуверенность в завтрашнем дне.

«Во время пандемии увеличивается уровень тревожности и количество стрессов. Это связано как с общей неопределенностью ситуации (в том числе экономической), так и с вполне реальным страхом заболеть потенциально смертельным заболеванием», — отметил эксперт.

При этом с помощью курения многие люди пытаются справиться с психологическими заболеваниями, такими как панические атаки, обсессивно-компульсивные расстройства, генерализованные тревожные расстройства, депрессия.

«Все это повышает уровень тревожности, внутреннего напряжения, увеличивает количество и интенсивность стрессов и в итоге усиливает желание покурить или закурить. Человек тянется к сигарете, чтобы хоть как-то поддержать себя в этой ситуации», — объяснил Князев.