Курильщики и любители выпить оказались в группе риска по коронавирусу. Простое объяснение

Курильщики и любители алкоголя больше других подтверждены заражению коронавирусом. Ведь у них нарушены защитные функции легких и печени. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

«Регулярное употребление алкоголя и курение — в том числе и пассивное — снижает способность организма сопротивляться инфекционным заболеваниям», — заявил Брюн в комментарии агентству «Москва».

Он отметил, что при употреблении горячительных напитков печень бросает все силы на обезвреживание этилового спирта. Поэтому она не может защищать иммунитет. Что касается курения, то бронхи и легкие забиваются производными табака, бумаги, смолами, химическими веществами. Ослабленный организм при таком раскладе хуже сопротивляется вирусной инфекции.

Брюн заметил, что человек с этими вредными привычками тяжелее переживает инфекционное заболевание, вызванное 2019-nCoV.

Ранее Роспотребназдор заявил, что проведет исследование и определит число россиян с иммунитетом к коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России зарегистрировано 3343 человека с 2019-nCoV. Больше всего случаев в Москве. Жертвами вируса стали 47 человек, вылечились 406.