Курильщики и любители выпить оказались в группе риска по коронавирусу. Простое объяснение
«Регулярное употребление алкоголя и курение — в том числе и пассивное — снижает способность организма сопротивляться инфекционным заболеваниям», — заявил Брюн в комментарии агентству «Москва».
Он отметил, что при употреблении горячительных напитков печень бросает все силы на обезвреживание этилового спирта. Поэтому она не может защищать иммунитет. Что касается курения, то бронхи и легкие забиваются производными табака, бумаги, смолами, химическими веществами. Ослабленный организм при таком раскладе хуже сопротивляется вирусной инфекции.
Брюн заметил, что человек с этими вредными привычками тяжелее переживает инфекционное заболевание, вызванное 2019-nCoV.
Ранее Роспотребназдор заявил, что проведет исследование и определит число россиян с иммунитетом к коронавирусной инфекции.
По последним данным, в России зарегистрировано 3343 человека с 2019-nCoV. Больше всего случаев в Москве. Жертвами вируса стали 47 человек, вылечились 406.