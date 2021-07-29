Курганским пенсионерам предложили разговаривать с деревьями

Пенсионерам в Курганской области предложили метод лечения с помощью деревьев. Общаться с природой пожилым жителям посоветовали на странице Соцзащиты региона в соцсети «ВКонтакте».

Дендротерапия— так называется метод лечения с помощью общения с деревьями. Его применяют в работе с пенсионерами в шадринском геронтологическом центре «Спутник».

В Соцзащите Курганской области отметили, что деревья обладают полезными свойствами для профилактики различных заболеваний, а еще хорошо воздействуют на психику. Для того, чтобы начать «лечение», сперва нужно отыскать «свое» дерево». Для этого нужно довериться интуиции. И сделать это не всегда так просто, как кажется на первый взгляд.

В ведомстве указали, что каждый сам решает, верить или нет в целительную силу деревьев. Но никто не станет спорить с тем, что неспешные прогулки по паркам и скверам как минимум успокаивают и приводят мысли в порядок.

В Соцзащите изданию «Подъем» пояснили, что центр «Спутник» является их подведомственным учреждением, поэтому они рассказывают о разных методиках, которые там применяются, в том числе о дендротерапии.