Курганские стоматологи привлекли клиентов из Нидерландов

Жители Нидерландов рассказали, что стоматологическое лечение в Кургане значительно дешевле, чем в их стране. «Полная страховка с имплантацией в Голландии стоит около 500 евро в год. Несмотря на то, что за часть страховки у нас платит государство, здесь получается экономичнее», — сообщили гости города.

Также жители Нидерландов рассказали, что посещают один из самых дорогих местных салонов красоты. Голландец Рене пояснил, что в Кургане намного комфортнее получать услуги, чем у него на родине.

«В Нидерландах у массажисток не закрывается рот, они что-то постоянно рассказывают. Здесь девушка молчит, можно полностью расслабиться», — признался он.

По словам иностранцев, их полностью устраивает качество услуг в России. «Все на высшем уровне, оборудование новое. Мне нигде так бережно зубы не лечили, как в Кургане», — указал Дерек, который собирается вылечить в Зауралье 18 зубов.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России развивается медицинский туризм. Известно, что Курган также распахнул перед иностранцами двери Центра Илизарова для лечения ортопедических заболеваний.