Курганец заразил коронавирусом пятерых людей: на него пожаловались в прокуратуру

Рябов поделился предположением. По его словам, гражданин, посетивший Москву, должен был уйти на 14-дневный режим самоизоляции и предпринимать все меры для ограничения контактов с другими людьми. Он этого не сделал и заразил еще пять человек.

Прокуратура Курганской области пока не прокомментировала ситуацию. Владимир Яшников, глава Альменевского района, заявил, что не уполномочен предоставлять никакую информацию, которая касается коронавируса. В пресс-службе областного УМВД получить комментарий также не удалось.