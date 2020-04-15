Курганец заразил коронавирусом пятерых людей: на него пожаловались в прокуратуру
Общественники обратились в прокуратуру. Они просят проверить действия водителя из Альменевского района Курганской области, который заболел коронавирусом. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на Дмитрия Рябова, руководителя «Правозащитного центра «Свобода».
Рябов поделился предположением. По его словам, гражданин, посетивший Москву, должен был уйти на 14-дневный режим самоизоляции и предпринимать все меры для ограничения контактов с другими людьми. Он этого не сделал и заразил еще пять человек.
Прокуратура Курганской области пока не прокомментировала ситуацию. Владимир Яшников, глава Альменевского района, заявил, что не уполномочен предоставлять никакую информацию, которая касается коронавируса. В пресс-службе областного УМВД получить комментарий также не удалось.