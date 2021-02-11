Курьеров предложили изолировать от посетителей на фуд-кортах

Исполнительный директор объединения представителей ресторанного бизнеса «Рестоград» Виталий Свидовский сообщил, что в Санкт-Петербурге будут рассмотрены новые меры по борьбе с распространением коронавируса, написал «Петербургский дневник».

По его словам, на последнем совещании в Роспотребнадзоре предлагалось ставить между столами в залах специальные защитные ограждения. Позже от такой затеи отказались из-за возможных проблем с противопожарной безопасностью.

«Вполне вероятно, что место заказа и выдачи пищи будут разведены. Для курьеров, работающих на агрегаторы, определят одно место, где только они будут получать заказы, не ходя по залу фуд-корта», — уточнил Свидовский.

Ранее сообщалось, что департамент транспорта Москвы поддержал предложение о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров без российского гражданства.