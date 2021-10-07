В России решили провести эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн. Тестовый запуск новой системы продаж может начаться 1 января 2022 года в Москве, Подмосковье и Белгородской области, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, написало РИА «Новости».

Точную дату начала эксперимента Мантуров озвучил на форуме Ecomference Rupost Retail Week. Он также назвал Россию передовиком в этой области и определил регионы, в которых запуск системы по онлайн-торговле такими лекарствами будет произведен в первую очередь.

Министр уточнил, что именно эти регионы выбрали потому, что в них создана и полностью сформирована вся инфраструктура для такого способа торговли.

«В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов», — прояснил Мантуров. Его слова означают то, что работа электронных аптек в избранных регионах позволяет полностью отслеживать процесс реализации рецептурных лекарств по назначениям с индивидуальным QR-кодом.