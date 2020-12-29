Купания на Крещение отменили в ХМАО по причине пандемии

«Прислушаемся к рекомендациям врачей, которые сегодня самоотверженно трудятся во благо всех нас, воздержимся в этом году от купания в прорубях ради нашего с вами здоровья, побережем друг друга», — подчеркнул митрополит Павел.

Он отметил, что погружение в холодные воды крайне опасно для тех, кто в текущем году переболел COVID-19. В епархии уточнили, что ограничения коснулись и рождественских праздников 7 января. Службу в храмах проведут, учитывая все требования Роспотребнадзора. Люди будут использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.