Кухонные губки оказались грязнее унитаза

Губки для мытья посуды — идеальные рассадники и инкубаторы для опасных бактерий. Об этом заявили эксперты Роспотребнадзора и рекомендовали менять губки не реже раза в неделю.

Как выяснили эксперты, губка для мытья посуды и пространство вокруг нее могут содержать около 360 видов бактерий. Как указано на сайте ведомств, кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.

Эксперты обнаружили, что 86% кухонных губок содержат дрожжи и плесень, а также колиформные бактерии — те самые, которые приводят к кишечным заболеваниям. На каждой пятой губке живет стафилококк.

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Эти бактерии любят не только губки. Они живут на раковинах, столешницах, разделочных досках. Кроме того, бактерии живут на кухонных принадлежностях, мусорных ведрах, а также в кухонных комбайнах, мясорубках, блендерах, миксерах. Некоторые из них могут привести к опасным заболеваниям, которые в тяжелых случаях могут привести и к смерти.

Чтобы избежать инфекций и опасных заболеваний, эксперты посоветовали мыть кухню с дезинфицирующим раствором, часто делать влажную уборку. Губку при этом нельзя использовать дольше недели.