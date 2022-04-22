Кубанские ученые начали работу над новым ранозаживляющим гелем

Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) начали разработку нового препарата, действие которого будет направлено на заживление ранений. Об этом сообщила «Газета.Ru».

В пресс-службе стратегического проекта КубГМУ «Развитие и трансляция инновационных наукоемких технологий здоровьесбережения и регенеративной медицины» по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» сообщили, что лекарство будет состоять из биологически активных веществ растительного происхождения. В его состав будут входить биополимеры дермы, а также экстракты кукурузных рылец.

С помощью подобной технологии ученым получится создать препарат с довольно низкой стоимостью и высокой эффективностью в то же время. Он составит конкуренцию средствам, в составе которых отсутствуют вещества биологического происхождения.