facebook_pixel
    22 апреля 2022, 12:34

    Кубанские ученые начали работу над новым ранозаживляющим гелем

    Арина Бобкова

    Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) начали разработку нового препарата, действие которого будет направлено на заживление ранений. Об этом сообщила «Газета.Ru».

    В пресс-службе стратегического проекта КубГМУ «Развитие и трансляция инновационных наукоемких технологий здоровьесбережения и регенеративной медицины» по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» сообщили, что лекарство будет состоять из биологически активных веществ растительного происхождения. В его состав будут входить биополимеры дермы, а также экстракты кукурузных рылец.

    С помощью подобной технологии ученым получится создать препарат с довольно низкой стоимостью и высокой эффективностью в то же время. Он составит конкуренцию средствам, в составе которых отсутствуют вещества биологического происхождения.