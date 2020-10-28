Кто подвержен риску получить инсульт? Объяснила невролог

Специалист предупредила, что сейчас инсульт грозит как пожилым людям, так и молодым. Среди факторов риска, которые могут взывать сердечно-сосудистые заболевания, Тазартукова назвала избыточную массу тела, артериальную гипертонию, гиподинамию, курение и нарушение обмена липидов. Сахарный диабет, заболевания сердца и малоподвижный образ жизни также относятся к факторам риска.