КТ позволил выявлять пневмонию на ранних стадиях в Волоколамской ЦРБ

Во время пандемии очень важно выявить болезнь на первых стадиях. Своевременная диагностика резко увеличивает шанс на благоприятный исход. В Волоколамской больнице ставить точный диагноз помогает новый компьютерный томограф.

«КТ направлен для выявления каких-либо паталогий, травм, дефектов. Основаня работа, на данный момент, в связи с ситуацией — то, что COVID-19, направлен на выявление пневмоний», — рассказал «360» рентген-лаборант ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» Артем Авдеев.

Важные преимущества компьютерной томографии — точность, оперативность и возможность увидеть максимально подробную картину состояния организма. Это критически важно во время пандемии коронавирусной инфекции. Именно поэтому в Волоколамске компьютерную томографию можно сделать в любое время. Кабинет КТ сейчас работает круглосуточно.

«Если сравнивать нагрузку, то нагрузка выросла в более чем два раза, даже больше. Потому что если раньше в месяц проводили 200-300 исследований, то уже с 1 мая — около 600 исследований проведено», — отметила главный врач больницы Анжела Магомедова.

Новый аппарат Компьютерной томографии купили в Волоколамскую больницу в 2019 году в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Всего в Подмосковье выявлено 26 462 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вылечились уже 2724 пациента. Общее число летальных исходов составляет 262.