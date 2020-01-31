Крымские ученые изобрели майонез для правильного питания

Ароматизаторы и консерванты в майонезе получены из масляных экстрактов и растений, таких как розмарин и сельдерей.

«Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта», — рассказала доцент Крымского федерального университета Елена Ножко.

По словам ученых, срок годности такого соуса — месяц и он вполне подходит приверженцам правильного питания.

Проверка изобретения в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма подтвердила его соответствие стандартом ГОСТ. Ученые получили патент на технологию создания майонеза.