Крымская вакцина от коронавируса сформировала антитела у животных

Крымскую вакцину от коронавирусной инфекции протестировали на животных. В рамках исследования она сформировала у них специфические антитела.

Об этом рассказал руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок. Его слова процитировало РИА «Новости».

О том, что ученые университета создали свою вакцину, стало известно в середине октября. Для ее разработки специалисты использовали свои знания области вирусологии и генетики. Препарат состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо — он несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, в которых включен незначительный фрагмент генома вируса SARS-CoV-2. Это позволит организму определить инфекцию и выработать против нее специфические антитела. Ученые проверили вакцину на мышах и кроликах.

«Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну — очень хорошо, на вторую — немного слабее», — рассказал Оберемок.

Он также отметил, что ученые взяли биоматериал зараженных коронавирусом пациентов и добавили его к сыворотке кроликов. В ней на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела. В результате ученые обнаружили, что в одном из шести случаев «идет реакция преципитации, то есть реакция формирования комплекса антиген-антитело».

Вирусолог подчеркнул, что вакцина работает против коронавируса, но на данном этапе рано говорить про ее эффективность. Чтобы делать такие выводы, нужно провести целый комплекс исследований.

«Сейчас мы экспериментируем с введением различных конструкций вакцины кроликам. Кроме того, вуз закупил гуманизированных мышей, которых можно заражать человеческим коронавирусом. Уже в новом году мы планируем сравнить течение болезни у мышей из контрольной группы и у мышей, которых мы вакцинировали нашей вакциной перед заражением», — рассказал он.

Прежде чем перейти к испытания нового препарата на людях, необходимо найти оптимальную дозу вакцины и оценить возможности побочного действия.