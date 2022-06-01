Крымская геморрагическая лихорадка унесла жизни двух человек в Ростовской области

Санитарные врачи зарегистрировали в Ростовской области три случая крымской геморрагической лихорадки, два из них — летальные. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Пациенты в Новошахтинске и Пролетарском районе скончались. Их тесты были положительными. Кроме того, в Ростове-на-Дону подтвердилось три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты предупредили, что крымская лихорадка является арбовирусной трансмиссивной природно-очаговой инфекцией с острым течением и геморрагическим синдромом. Ее возбудитель передается иксодовыми клещами Hyalomma marginatum, которые обитают в степных, полупустынных и лесостепных местностях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Заразиться КГЛ можно не только от укуса, но и при раздавливании клеща. Также инфекция передается при контакте с кровью больного.