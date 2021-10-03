Крым обновил суточный максимум по заболевшим ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрировали 421 случай заражения коронавирусом. О суточном приросте числа заболевших сообщил сайт республиканского Минздрава.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 октября на территории полуострова был зафиксирован 421 новый случай заражения коронавирусом. Предыдущий максимум — 409 заражений — был зафиксирован 1 октября и 18 июля 2021 года. Рекорды заболеваемости устанавливаются в Крыму два дня подряд.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 80 487 случаев заболевания. Выздоровели 68 976 человек. За 2 октября лаборатории обследовали 7497 крымчан.

На сайте ведомства также порекомендовали всем жителям при посещении общественных мест носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков назвал надвигающуюся волну заболевания самой тяжелой. По мнению врача, обстановка стабилизируется к середине декабря.

В конце сентября глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра здравоохранения полуострова. Александр Остапенко занимал должность чуть менее одного года.