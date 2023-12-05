Здоровье 05 декабря 2023, 10:39 Крупнейшая в России ИКБ № 1 приняла первых пациентов в Мрскве Собянин: инфекционная клиническая больница № 1 в Москве приняла первых пациентов Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В Москве Инфекционная клиническая больница (ИКБ) № 1, считающаяся крупнейшей в России, приняла первых пациентов. Медицинское учреждение модернизировали и создали все условия для лечения, подчеркнул в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Новый комплекс ИКБ № 1 построили на месте старых корпусов, с нуля и всего за несколько лет. Оснастили передовым оборудованием», — подчеркнул он.

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Собянин добавил, что мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение здесь могут проходить одновременно около тысячи пациентов.

В больнице есть отдельные блоки для оказания помощи взрослым и детям, отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, а также клиническая лаборатория, гепатологический центр с дневным стационаром. В ближайшее время там откроют четыре современные операционные и заработает инфекционная акушерско-гинекологическая служба.

Ранее для москвичей провели экскурсии по ИКБ № 1. Им показали оснащение клиники и иммерсивное шоу.