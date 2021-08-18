facebook_pixel
    18 августа 2021, 22:19

    Генетик рассказал о влиянии резус-фактора крови на здоровье

    Дарья Морозова

    Врач-генетик Ирина Жегулина рассказала, как резус-фактор крови влияет на здоровье человека. Об этом сообщила газета «Известия».

    По данным RT, положительный и отрицательный резус влияют на некоторые показатели организма.

    «Резус-фактор крови имеет значение, когда речь идет об устойчивости людей к тяжелому течению инфекций, скорости старения и других важных факторах», — пояснила Жегулина.

    Она добавила, что он также влияет на склонность к никотиновой зависимости и утомляемость.