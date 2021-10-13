Кровь китайцев изучат для выяснения происхождения коронавируса

Китайские врачи решили внимательно изучить образцы крови из Уханя, чтобы выяснить возможную причину происхождения коронавируса. О новом исследовании сообщил телеканал CNN.

Множество проб для лабораторного изучения китайцы возьмут в банке крови города — об этом намерении CNN рассказал один из китайских чиновников.

Журналисты CNN написали, это решение было принято потому, что в банке есть множество самых разных типов крови — а среди них хранятся и полученные во вторую половину 2019 года, когда заболевание только начало распространяться.

Эксперты ВОЗ посчитали, что эти образцы могут хранить информацию об источнике вируса, его происхождении.

CNN объяснил, что провести такое расследование раньше было нельзя — по законам Китая образцы крови должны храниться в банке еще два года после того, как были получены — потому что могут понадобиться для следственных действий или доказательств в суде. А по истечению этого срока ими уже можно пользоваться — чем и займутся эксперты.

С самого начала распространения COVID-19 ученые мира выдвигали множество теорий о происхождении вируса — в том числе допускали возможность его искусственного выведения в Китае. На эту тему было множество споров, но китайские власти всегда опровергали это предположение.