Эксперт назвал главный критерий хорошей маски

Учредитель производителя масок ООО «Предприятие «ФЭСТ», экономист Владимир Михайлов рассказал «360», какой главный критерий хорошей маски.

Он заметил, что маска — это, в первую очередь, медицинское изделие.

«То, что сегодня везде продаются и пишут гигиеническая маска — это вынужденный такой, так скажем, ход правительства, разрешить производить кому угодно, как угодно, и где угодно продавать», — отметил Михайлов.

Медицинские маски производятся по прописанным техническим условиям, где указано, из какой марли делается изделие, и какова ее плотность. Михайлов отметил, что марля есть медицинская и немедицинская, для производства допускается первая.

За производством масок, на которых написана «гигиеническая», никто не осуществляет ни надзор. Однако говорить о том, что они неэффективны нельзя, подчеркнул Михайлов.

«Если они разрешены, у них есть какой-то сертификат, но если есть в названии маски «маска медицинская», то значит уже это подтверждение качества данной маски», — отметил собеседник «360». Он рассказал, что когда производством масок компания занималась ранее, это было не во времена дефицита, и Минздрав разрешил именно шесть слоев марли и требование к марли 36-я плотность. Плотность — это квадратный метр марли весит 36 грамм, объяснил Михайлов. При этом он заметил, что существует плотность 32 и 28, но это уже «как забор или частокол».

«Прежде всего определяется хорошая маска тем, что она не мешает тебе дышать, и в то же время эти шесть слоев марли позволяют […] защититься», — пояснил Михайлов. Он также добавил, что слышал заявление министра здравоохранения о том, что после проведенных испытаний, установлено, что и четыре слоя марли защищают.