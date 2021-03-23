Россиянам перечислили необходимые для иммунитета витамины

Дефицит витаминов после долгой зимы влияет на хорошее самочувствие и настроение человека. Чтобы укрепить иммунитет и насытить организм необходимыми для здоровья веществами, необходимо правильно планировать питание. В рацион нужно включить жирную морскую рыбу, бананы, зелень, сыр и другие продукты.

В первую очередь россиянам необходим витамин D, напомнили газете «Известия» специалисты. Его недостаток они объяснили тем, что многие в РФ живут в регионах, где мало солнечного света. Свою роль сыграл и прошлый карантинный год.

«Чтобы витамин D оставался в нормальных цифрах, естественно, нужно проверить его количество и при необходимости дополнить. И, конечно, лучше всего ловить весеннее солнце и выходить в утреннее время на прогулки», — заметила врач-диетолог Наталия Герасимова.

Круглогодичное употребление в пищу зеленых овощей и фруктов в достаточном количестве позволить себе может не каждый. Отсюда возникает еще одна частая проблема — нехватка витамина C. Содержится он не только во фруктах, в том числе цитрусовых, но и в цветной и обычной белокочанной капусте.

Недостаток витаминов группы B можно восполнить, если добавить в пищу бобовые. Орехи являются источниками цинка, марганца, хрома и иногда — железа. Их советуют добавлять в пищу хотя бы по 30 граммов в день. Эксперты советуют также употреблять поливитаминные препараты, причем круглогодично.

«Витамины не пьют курсами, они должны каждый день поступать с пищей, в которой должны быть белки, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна. Тогда витамины будут хорошо усваиваться», — заметила ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян.

Настроение поднимают продукты, стимулирующие выработку серотонина — шоколад, бананы, сыры и другие. Для достижения хорошего самочувствия не стоит зацикливаться на каком-то определенном продукте: достаточно позаботиться о полноценном питании, вести правильный образ жизни и заниматься спортом.