Кремлевский врач предупредил, что больным COVID-19 может резко стать хуже

Состояние больных COVID-19 может стремительно ухудшиться, даже если пациент изначально легко переносил заболевание. Утром человек чувствует себя более или менее хорошо, а вечером попадает в реанимацию.

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов в беседе с РИА «Новости» 14 мая предупредил об особенностях течения коронавирусной инфекции.

«Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая», — подчеркнул врач.

Он добавил, что «на реанимационной койке» вполне может оказаться тот, кто совсем недавно чувствовал себя «более-менее». Большая часть врачей, по словам Сапронова, к этому не готова.

«Стремительность поражает», — заключил он, отметив важность наблюдения за состоянием пациентов.

Врачам приходится носить специальные костюмы, перчатки, маски и очки, чтобы работать с заболевшими COVID-19. Экипировка защищает медиков, но работать в ней очень непросто.

В России, по последним данным, выявлен 242 271 заболевший COVID-19. За минувшие сутки стало известно о 10 028 новых случаях. С начала эпидемии в стране скончались 2212 человек, выздоровели 48 003 пациента.