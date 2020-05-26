Кремлевский врач перечислил отличия коронавируса от свиного гриппа

У коронавируса есть несколько принципиальных отличий от свиного гриппа. У заболеваний разный инкубационный период и степень заразности. Сложность COVID-19 в том, что об инфекции известно очень мало.

Врач-терапевт и заведующий отделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын пояснил, что инкубационный период у коронавируса более длительный. Его мнение привело РИА «Новости».

«От 6 до 14 дней. Тогда как у свиного гриппа этот инкубационный период составлял от двух до четырех дней», — заметил специалист.

Новая инфекция оказалась и более заразной. Если при свином гриппе человек становится распространителем болезни за сутки до клинических симптомов, то с COVID-19 ситуация иная.

«При коронавирусе он весь инкубационный период (до 14 дней) может выделять вирусы во внешнюю среду», — подчеркнул Наговицын.

Вирус, по словам врача, способен долго выживать во внешней среде. Специалисты знают о коронавирусе мало: средства диагностики появились совсем недавно, а средства лечения только начали разрабатывать.

Распространение заболевания можно контролировать более успешно, если население будет вести себя дисциплинированно и получит всю необходимую информацию о вирусе. Самоизоляция, заключил Наговицын, нужна для того, чтобы предотвратить массовую вспышку COVID-19.