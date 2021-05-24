Кремлевский эндокринолог предупредил о риске развития бесплодия из-за сахара

Врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами президента России Егана Королева предупредила о риске развития бесплодия у женщин из-за употребления сахара, написал портал «Ридус».

Она отметила, что дневной нормой сахара является 25 граммов или шесть чайных ложек. При нарушении этого условия могут появиться заболевания репродуктивной системы.

«У женщин-сладкоежек, которые любят сахар, может возникнуть эндометриоз. Ученые говорят, что одной из причин развития эндометриоза является именно чрезмерное употребление сладостей. А это заболевание считается одним из самых серьезных факторов, который приводит к женскому бесплодию», — уточнила Королева.

Помимо прочего, у тех, кто ест много сладких лакомств, развивается ожирение. При этом человек может выглядеть довольно стройным. Жир откладывается на внутренних органах, что приводит к дисбалансу гормонов.

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