Кремль заявил о готовности России купировать угрозу «омикрона»

Все службы готовы принять необходимые меры, чтобы купировать угрозу, которую несет новый штамм коронавируса — «омикрон». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировал «Интерфакс».

Журналисты спросили у Пескова, есть ли вероятность того, что в стране введут новые ограничения из-за перспективы появления нового штамм коронавируса.

«Все системы готовы к тому, чтобы принимать все необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами. Четкие прогнозы по его распространению никто дать не может, это просто невозможно», — ответил пресс-секретарь Путина.

Песков подчеркнул, что не существует вопроса, придет ли «омикрон» в Россию. Страна, как и другие государства, находится в абсолютно одинаковых условиях пандемии, поэтому нужно думать лишь о том, когда новый штамм появится. При этом Песков отметил, что оперштаб по борьбе с ковидом работает эффективно и успешно. Сейчас там уже готовят перечень мер по противодействию новому штамму.

Пресс-секретарь Путина также отметил, что любые ограничения так или иначе негативно влияют на экономику и доставляют неудобства жителям.

«Поэтому, если наблюдаются какие-то тенденции по улучшению динамики эпидемиологической, более-менее заметные, то отменяются какие-то ограничения», — заключил он.