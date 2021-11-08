Кремль призвал не спешить с выводами об эффективности нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не торопиться с оценкой эффективности нерабочих дней. Он заявил журналистам, что делать выводы о том, как локдаун сказался на заболеваемости COVID-19, пока рано, но ситуация в Москве стабилизировалась.

«Пока рано делать вывод, он будет понятен только где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов, я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина. Как раз наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе», — передало слова представителя Кремля агентство «Интерфакс».

Согласно его словам, именно стабилизация ситуации с заболеваемостью дала основания для того, чтобы не продлевать вынужденные выходные. Песков подчеркнул, что осознать всю пользу от локдауна можно будет только в более длинной перспективе.

Нерабочие дни были объявлены по всей стране в период с 30 октября по 7 ноября. В Москве нерабочие дни продлились с 28 октября по 7 ноября.