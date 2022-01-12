Кремль предположил, что число зараженных «омикроном» будет высоким

В Кремле предположили, что количество заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» будет очень большим. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, установлена ли какая-либо критическая планка заболеваемости по «омикрону».

«На этот вопрос сейчас вам никто не ответит, ясно, что планка заболеваемости будет высокая, это очевидно. Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма „омикрон“», — ответил Песков.

За последние сутки в России зарегистрировали 17 946 случаев заражения коронавирусом, а в Москве из них оказались 4008 заболевших. Показатели начали стремительно расти во вторник. Вспышка заболеваемости отмечена также в Санкт-Петербурге и Московской области, там зафиксировано 1659 и 1238 пациентов с COVID-19 соответственно. Отмечается, что среди заразившихся достаточно много пациентов, у которых болезнь протекает без симптомов (14,8%).

ВОЗ сообщила о максимальном количестве заболевших за последнюю неделю. Коронавирус диагностировали более чем у 15 миллионов человек по всему миру.