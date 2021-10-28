Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент никаких решений относительно всеобщей обязательной вакцинации пока нет. Его слова передало РИА «Новости».

Песков уточнил, что во время принятия всех решений по мерам, направленным против эпидемии коронавируса, власти ориентируются на статистику.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние, поэтому следим дальше», — сказал представитель Кремля.

Депутаты Госдумы высказывались, что вопрос о введении обязательной вакцинации от коронавируса для всех россиян может быть рассмотрен. В данный момент такая мера принята для некоторых категорий граждан — тех, которые работают в местах больших скоплений людей.

Ранее Дмитрий Песков сетовал на недостаточную осознанность россиян в вопросе вакцинации от коронавируса. Он высказал мнение, что в России прививки делает гораздо меньшее количество людей, чем за рубежом.