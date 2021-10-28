Кремль опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании о вакцинации

Российские власти не собираются перезапускать информационную кампанию по вакцинации от коронавируса. Информирование об иммунизации велось постоянно, и будет вестись так же дальше, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — прокомментировал он реплику журналистов о том, что появились данные сведения.

Он отметил, что эта кампания обязательно должна вестись, и она будет продолжаться, в том же объеме, как и раньше.

«Особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь обратил внимание на то, что работа продолжается как в традиционных СМИ, так и в социальных сетях и других новых медиа.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в правительстве недостаточными нынешние меры противодействия коронавирусу, представитель Кремля ответил утвердительно.

Также Песков добавил, что корректировки программы информирования о прививках ведутся постоянно. Они основаны на постоянно меняющихся условиях пандемии и стараниях врачей противостоять ей.

«Условия очень простые: если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить», — рассудил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о жесткости или нежесткости принимаемых мер. Подытожил свою речь он фразой о том, что основную жесткость сейчас диктует пандемия.