Кремль объявил об ожидании старта массовой вакцинации от коронавируса до Нового года

Россиян начнут массово вакцинировать от коронавируса до Нового года. Прививки будут делать населению поэтапно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Точную дату [начала массовой вакцинации] не могу сказать. Но это уже должно начаться до Нового года. Ожидания такие», — процитировало официального представителя Кремля РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что вакцинация будет добровольной и поэтапной. Прививать граждан будут с учетом географии страны и особенностей хранения различных субстанций. По словам пресс-секретаря, задача заключается в том, чтобы этапы были минимальными, а население как можно быстрее обеспечивалось препаратами.

«Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», — заключил Песков.

Сейчас в России продолжаются пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V». Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Согласно промежуточным данным исследования, вакцина показала более 95% эффективности. Кроме того, регионы уже получили вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную научным центром «Вектор». Она также пройдет пострегистрационные испытания с участием добровольцев.