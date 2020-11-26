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    26 ноября 2020, 13:40

    Кремль объявил об ожидании старта массовой вакцинации от коронавируса до Нового года

    Дарья Бунякова

    Россиян начнут массово вакцинировать от коронавируса до Нового года. Прививки будут делать населению поэтапно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
    Кремль объявил об ожидании старта массовой вакцинации от коронавируса до Нового года

    «Точную дату [начала массовой вакцинации] не могу сказать. Но это уже должно начаться до Нового года. Ожидания такие», — процитировало официального представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что вакцинация будет добровольной и поэтапной. Прививать граждан будут с учетом географии страны и особенностей хранения различных субстанций. По словам пресс-секретаря, задача заключается в том, чтобы этапы были минимальными, а население как можно быстрее обеспечивалось препаратами.

    «Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», — заключил Песков.

    Сейчас в России продолжаются пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V». Препарат разработали в Центре имени Гамалеи. Согласно промежуточным данным исследования, вакцина показала более 95% эффективности. Кроме того, регионы уже получили вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную научным центром «Вектор». Она также пройдет пострегистрационные испытания с участием добровольцев.