МЧС объяснило, как пользоваться кремами в мороз

Во время мороза важно помнить о несложных правилах, которые помогут защитить себя от обморожений. Одно из них — отказ от использования некоторых видов крема.

Перед выходом на улицу стоит отказаться от нанесения увлажняющего крема и использования тонального крема, напомнили в МЧС. То же самое касается увлажняющей помады. Дело в том, что содержащаяся в них вода наполняет поры и замерзает на морозе.

«Если вы опасаетесь сухости кожи, за 20-30 минут перед выходом на улицу намажьте лицо жирным кремом, а на губы нанесите бесцветную помаду», — посоветовали в ведомстве.

Спасатели обратили внимание, что на морозе нужно хорошо утеплиться. Наденьте теплые носки, шарф и шапку. Перчатки лучше сменить на варежки. На сильном холоде не рекомендуется проводить больше полутора часов. Стоит делать перерывы и заходить в теплое помещение. Также на улице важно находиться в движении. То есть если вы ждете транспорт, нужно прогуливаться по остановке, не стоять на месте, потому что при охлаждении сосуды начинают сжиматься, кровь по ним начинает проходить хуже. От этого страдают конечности.

Помимо этого, в МЧС посоветовали отказаться в морозную погоду от низкокалорийной диеты, потому что чем больше в организме калорий, тем лучше он защищен от холода. В рацион стоит включить побольше продуктов с витамином С. Можно употреблять аскорбиновую кислоту, потому что она полезна для иммунитета и улучшает микроциркуляцию крови.

Для согревания в мороз нельзя пить алкоголь. Спиртное вызывает расширение сосудов, но потом они резко сужаются. Помимо этого, из-за того, что алкоголь притупляет болевые ощущения, замерзающий человек может вовремя не почувствовать дискомфорт и боль.