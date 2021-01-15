Крем от обморожения изобрели в Якутии

Перед выходом на мороз нужно нанести средство на уязвимые участки кожи — щеки, нос и мочки ушей. На это уйдет две минуты.

Ученые работали над проектом с 2014 года. Рабочее название — «Средство для защиты кожи от обморожения».

Идея зародилась во время проведения исследований феномена холодоустойчивости насекомых в Якутии, вырабатывающих высокоэффективные вещества для защиты организма от замерзания. Об этом рассказала доктор биологических наук Наталья Ли.

Исследователи изучали данный феномен шесть лет. В результате они изобрели средство, которое будут выпускать в виде крема или геля, написал «Царьград».

Испытания проводились в Оймяконе, где температура опускалась до минус 52 градусов. Средство эффективно на протяжении 40 минут. Разработка также тестируется в других регионах с более высокой температурой, влажным климатом и сильным ветром. Больше всех крем оценили охотники.

Продукция получила декларацию соответствия ЕАС (Евразийское соответствие).