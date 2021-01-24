Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни печени

Покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита. Заболевание, характеризующееся воспалением печени, может прогрессировать до цирроза этого органа.

Неалкогольный стеатогепатит представляет собой агрессивную форму неалкогольной жировой болезни печени, говорится на сайте американской клиники Майо.

Другими симптомами заболевания специалисты назвали вздутие живота, увеличение селезенки, расширение кровеносных сосудов под кожей, а также пожелтение кожи и глаз.

Причинами развития болезни, как считают специалисты, может быть избыточный вес или ожирение, инсулинорезистентность (невосприимчивость клеток к действию инсулина — прим. ред.), высокий уровень жиров и сахара в крови.

Пожилые люди, пациенты с диабетом, а также люди с ожирением в области живота входят в группу риска по неалкогольному стеатогепатиту.

Для снижения риска заболевания рекомендуется соблюдать диету, следить за своим весом и заниматься физической активностью.

Пока мир борется с пандемией коронавируса, людей охватила эпидемия ожирения, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что почти 40% населения планеты страдают от лишнего веса, который может привести к инфаркту, диабету, инсульту и онкологическим заболеваниям, пишет Ura.ru.

Ученые из Университета штата Северная Каролина сделали вывод, что к ожирению также может привести и дефицит витамина D. Его нехватка иногда нарушает метаболический баланс, в итоге растут мышцы и откладывается жир.