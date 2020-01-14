Красноярских главврачей обязали писать позитивные отчеты для СМИ

Главных врачей больниц Краснодарского края региональный Минздрав обязал ежедневно предоставлять материалы для публикации в прессе. Им придется сочинять позитивные статьи о реализации нацпроектов и событиях, произошедших в лечебных учреждениях.

Все главврачи получили подробные инструкции, которые объясняют, как «правильно» написать новость. Требований там накопилось на пять страниц. В них подчеркивается, что все статьи должны быть с «сочными цитатами», «хорошим лидом», «правильным бэкграундом» и ярким лаконичным заголовком. Отправлять свои творения врачи должны по электронной почте.

В документе сказано, что новости от врачей должны рассказывать о выполнении национальных проектов. Еще одна тема — советы специалистов либо позитивные события, которые произошли в ЛПУ или запланированы на ближайшее время.

Чтобы все выполнялось верно, руководители больниц должны назначить ответственного сотрудника — именно он будет взаимодействовать со СМИ.

Документ, который получили главные врачи Краснодарского края, подписала заместитель министра Ирина Вязовская. В нем уточняется, что Минздрав будет каждый день анализировать количество и качество полученных новостей. Пока не известно, грозят ли какие-нибудь меры тем ЛПУ, которые будут писать статьи плохо и мало, а лечить — хорошо и много.