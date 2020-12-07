Красноярские медики помогли 101-летней пациентке с COVID-19

В Красноярске врачи вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку. В больницу она поступила в состоянии средней тяжести. Медикам удалось сначала стабилизировать женщину, а потом — вылечить.

Пенсионерке помогли специалисты больницы скорой медицинской помощи и краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

В министерстве рассказали, что на лечении находилась Людмила Щелкунова 1919 года рождения. Жительница Красноярска поступила в БСМП, где врачи стабилизировали пациентку и отправили долечиваться в госпиталь.

«Сегодня ее выписывают. Еще какое-то время она будет находиться под наблюдением участкового врача», — пояснили в Минздраве.

В больнице скорой медицинской помощи уточнили, что пенсионерку доставили в состоянии средней тяжести.

Случаи, когда пациентам в столь преклонном возрасте удается справиться с COVID-19, уже бывали. Коронавирус победила 101-летняя жительница Забайкалья, а ее ровесница из Италии перенесла заражение трижды.