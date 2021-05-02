Красное мясо назвали продуктом, способным вызвать инсульт

Злоупотребление красным мясом может привести к тромбозам и инсульту. Людям старше 45 лет не рекомендуется его есть больше 150 граммов два раза в неделю. Об этом предупредил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

«Некоторые бактерии умеют делать из красного мяса, лецитина, сыра, яиц или добавки карнитин очень токсичное соединение. Оно называется триметиламин. Наша печень пытается от него избавиться, окисляет его», — пояснил врач радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что получающееся соединение называется триметиламиноксид. Оно повреждает эндотелий — слой клеток, выстилающий внутри сосуды. Повреждения эндотелия вместе с колебаниями уровня глюкозы приводят к появлению атеросклеротической бляшки.

«Если бляшка сформирована, это еще не очень страшно, но если она становится шероховатой, вокруг нее начинается турбулентное движение крови, то это источник тромбоза. Дальше инсульт и инфаркт», — отметил Карасев.

По словам медика, красного мяса необходимо съедать не более 150 граммов дважды в неделю. Особенно это ограничение касается людей старше 45 лет. Чтобы исключить риск тромбоза, врач посоветовал сдать анализ на микробиоту.