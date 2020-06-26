Врачи предупредили об опасности краш-диет

Правило у краш-диеты только одно: нужно употреблять не более 700-800 калорий в сутки и каждый день сбрасывать по килограмму. Так говорилось изначально. Свежие исследования и фильмы про краш-диеты вернули моду на них. Только теперь диетологи говорят, что дело не в урезании калорий, а в самих блюдах.

К краш-диетам прибегают те, кому нужно похудеть за рекордно короткие сроки к важному событию или поездке на море. Правда, специалисты предупреждают, что при такой скачкообразной потере веса лишние килограммы позже вернутся.

Если же долгое время придерживаться краш-диет, придут неминуемые серьезные последствия. Во время ограничений организм остается без достаточного количества еды — главного жизненного ресурса. А значит, краш-диеты могут привести к нарушению обмена веществ, потере мышечной ткани, ослаблению иммунитета, ухудшению внешнего вида, упадку сил и падению работоспособности в течение дня.